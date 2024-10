Lanazione.it - Ok Montemurlo e Vaiano. Union Basket Prato stop

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Alterne fortune per le nostre squadre diin Divisione Regionale 1. Bene, ko l’. Iniziamo dalle buone notizie. Lasi impone con una prestazione maiuscola per 70-50 in casa della Lucca Sky Walkers, ottenendo i primi due punti della stagione grazie soprattutto ad una partenza a razzo, a un ottima difesa e a una rapida circolazione di palla con buone scelte al tiro. Inutili i tentativi di rimonta dei lucchesi, soprattutto nel secondo quarto. Ottimo esordio anche per il Cmb Valbisenzio, che si impone fra le mura amiche per 66-55 contro la Polisportiva Galli. Gara combattuta per tutti e 40 i minuti di gioco, durante i quali i valbisentini hanno avuto il merito di condurre sempre avanti nel punteggio, mostrando grande solidità difensiva e altrettanta personalità nei momenti più caldi.