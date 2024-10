Napoli: Spinazzola, Meret e le parole di Pizzi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Empoli, prossima tappa del Napoli: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Al Castellani, alla ripresa, il prossimo 20 ottobre, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Spinazzola dato che Olivera sarà l’ultimo a rientrare, anche se è ancora presto per valutazioni di formazione. L’Uruguay giocherà contro l’Ecuador solo nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì. Stanotte, intanto, il terzino uruguaiano non potrà essere in campo contro il Perù dovendo scontare l’ultima delle tre giornate di squalifica dopo gli scontri in Coppa America contro la Colombia. Oltre a Kvara, prima gara oggi anche per Lobotka e Anguissa. Domani toccherà a Gilmour, McTominay e Rrahmani”. Napoli, per quanto riguarda Meret Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Empoli, prossima tappa del: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Al Castellani, alla ripresa, il prossimo 20 ottobre, potrebbe trovare spazio dal primo minutodato che Olivera sarà l’ultimo a rientrare, anche se è ancora presto per valutazioni di formazione. L’Uruguay giocherà contro l’Ecuador solo nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì. Stanotte, intanto, il terzino uruguaiano non potrà essere in campo contro il Perù dovendo scontare l’ultima delle tre giornate di squalifica dopo gli scontri in Coppa America contro la Colombia. Oltre a Kvara, prima gara oggi anche per Lobotka e Anguissa. Domani toccherà a Gilmour, McTominay e Rrahmani”., per quanto riguardaDi seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - nell'allenamento con la Juve Stabia in campo anche Mario Rui : ruolo inedito per Spinazzola - Tra questi - come riferito da Sky. . Orfano dei tanti nazionali in giro per il mondo, il Napoli ha sostenuto a Castel Volturno, nel pomeriggio di giovedì, un allenamento congiunto con la Juve Stabia in due tempi da 45 minuti. . Antonio Conte ha schierato tutti i calciatori rimasti a disposizione. (Today.it)

Napoli - nell'allenamento con la Juve Stabia in campo anche Mario Rui : ruolo inedito per Spinazzola - Tra questi - come riferito da Sky. Antonio Conte ha schierato tutti i calciatori rimasti a disposizione. . . Orfano dei tanti nazionali in giro per il mondo, il Napoli ha sostenuto a Castel Volturno, nel pomeriggio di giovedì, un allenamento congiunto con la Juve Stabia in due tempi da 45 minuti. (Napolitoday.it)

Spinazzola - parla l’agente : «Vi spiego perché Leonardo ha scelto il Napoli» - Le dichiarazioni dell’agente di Spinazzola su quella che è stata la sua scelta di andare a giocare per il Napoli di Antonio Conte Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss su quella che è stata la scelta di giocare per il Napoli LE PAROLE – «Con […]. (Calcionews24.com)