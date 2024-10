Isaechia.it - Milly Carlucci a proposito della possibilità di rivedere Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle: “Le storie finiscono, ma mai dire mai!”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla luce dell’ottimo debutto, in termine di ascolti e share, dicon le, i microfoni di Superguidatv hanno raggiunto la conduttriceha mostrato grande entusiasmo ed orgoglio nei riguardi di questa nuova edizione: ““E’ una grande soddisfazione oltre che una bella conferma.con le, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile”.rivela che a differenza dello scorso anno sicuramente l’età dei concorrenti in gara si è abbassata. Quella in corso ha dato subito l’idea di essere una competizione di prestigio, ma come ogni anno non mancano gli scontri e le polemiche.