Milan Pochettino ct Usa | Pulisic tra i migliori al mondo ma gioca troppo

(Di venerdì 11 ottobre 2024)o, 11 ottobre - "è uno deitalenti offensivi al. Ma stando ogni singolo minuto di ogni singola partita. E questo ci preoccupa". Così il ct degli Usa Mauriciosull'attaccante rossonero, al momento impegnato con la nazionale statunitense. Grande avvio di stagione per il 26enne: 5 gol e 2 assist in 7 partite di campionato, più un'altra rete nei 180 minutiti dai rossoneri in Champions. Secondo il tecnico ex Chelsea e Psg, però, è eccessivamente spremuto da Fonseca. Non "ogni singolo minuto", ma quasi. In campionato sempre titolare, ma sempre sostituito prima del triplice fischio (eccezion fatta per la partita con la Lazio). In Champions in campo dall'inizio sia contro il Liverpool che a Leverkusen (dove è uscito al 79esimo). Con gli Usa è a disposizione per le sfide amichevoli con Panama (domenica) e Messico (mercoledì).