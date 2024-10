Meret verso il recupero, rientro con l’Empoli? Il portiere sta accelerando i tempi di recupero (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il portiere azzurro Alex Meret accelera i tempi di recupero dopo l’infortunio rimediato nel match con la Juventus. Nella corsa verso la sfida di sabato contro l’Empoli, il Napoli continua a prepararsi con intensità sotto la guida di mister Antonio Conte. Tuttavia, l’attenzione è particolarmente rivolta alle condizioni di Alex Meret, in fase di recupero dopo l’infortunio subito contro la Juventus. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, Meret sta accelerando i tempi di recupero e potrebbe tornare a disposizione per la trasferta al Castellani. Il numero uno del Napoli è stato costretto a fermarsi dopo la partita del 21 settembre, a causa di una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Da allora, ha dovuto rinunciare alle ultime gare, lasciando la porta nelle mani di Elia Caprile. Napolipiu.com - Meret verso il recupero, rientro con l’Empoli? Il portiere sta accelerando i tempi di recupero Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilazzurro Alexaccelera ididopo l’infortunio rimediato nel match con la Juventus. Nella corsala sfida di sabato contro, il Napoli continua a prepararsi con intensità sotto la guida di mister Antonio Conte. Tuttavia, l’attenzione è particolarmente rivolta alle condizioni di Alex, in fase didopo l’infortunio subito contro la Juventus. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino,stadie potrebbe tornare a disposizione per la trasferta al Castellani. Il numero uno del Napoli è stato costretto a fermarsi dopo la partita del 21 settembre, a causa di una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Da allora, ha dovuto rinunciare alle ultime gare, lasciando la porta nelle mani di Elia Caprile.

