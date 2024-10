Ilveggente.it - Mazzata terribile per Berrettini: ribaltone in classifica

(Di venerdì 11 ottobre 2024)per: dopo la sconfitta al Masters 1000 di Shangai, arriva la sentenza sul tennista azzurro Matteoha toccato il punto più alto della sua carriera, quando ancora Sinner non era tra noi e quando gli occhi di tutti gli sportivi italiani erano sul romano, quando è riuscito a conquistare la finale di Wimbledon nel 2021 poi persa contro Djokovic. Matteo(Lapresse) – Ilveggente.it Sì, sono passati solamente tre anni e sembra una vita. Nel frattempo, i problemi fisici hanno costretto Matteo a guardare in maniera diversa al tennis. Vincere per recuperare delle posizioni inma soprattutto per fare vedere che quello che è stato negli anni scorsi non è solo un abbaglio generale. Sì, una doppia prova di forza: contro i guai fisici e contro le parole e le critiche che gli sono piovute addosso.