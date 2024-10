Maxi rissa a colpi di bastoni e bottigliate a Cinecittà: scene di guerriglia urbana tra bande rivali. Le immagini girate dai residenti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bottiglie, bastoni e persino minacce con i coltelli. scene di guerriglia urbana arrivano da Cinecittà dove nella serata di giovedì 10 ottobre i residenti hanno assistito dai palazzi a una Maxi rissa. Secondo quanto riporta Repubblica a scontrarsi sarebbero state bande rivali di sudamericani e bengalesi. La lite sarebbe scoppiata all’interno di un piccolo supermercato di via Flavio Stilicone e si è poi spostata in strada. I residenti, preoccupati, hanno ripreso la scena dalle loro abitazioni, mentre chiamavano le forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione riportata da diversi quotidiani, i gestori del market, dei bengalesi, sono stati aggrediti dai latinos che, secondo alcuni testimoni, risiedono in degli appartamenti occupati non lontani dal punto della rissa. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, scrive Leggo, i responsabili si erano già dileguati. Ilfattoquotidiano.it - Maxi rissa a colpi di bastoni e bottigliate a Cinecittà: scene di guerriglia urbana tra bande rivali. Le immagini girate dai residenti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bottiglie,e persino minacce con i coltelli.diarrivano dadove nella serata di giovedì 10 ottobre ihanno assistito dai palazzi a una. Secondo quanto riporta Repubblica a scontrarsi sarebbero statedi sudamericani e bengalesi. La lite sarebbe scoppiata all’interno di un piccolo supermercato di via Flavio Stilicone e si è poi spostata in strada. I, preoccupati, hanno ripreso la scena dalle loro abitazioni, mentre chiamavano le forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione riportata da diversi quotidiani, i gestori del market, dei bengalesi, sono stati aggrediti dai latinos che, secondo alcuni testimoni, risiedono in degli appartamenti occupati non lontani dal punto della. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, scrive Leggo, i responsabili si erano già dileguati.

