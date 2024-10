Matteo Politano, ritrovata l’auto del calciatore del Napoli: era a Casoria (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stata ritrovata nella notte l'auto rubata al calciatore del Napoli Matteo Politano. L'automobile è stata ritrovata dagli agenti del commissariato di polizia Poggioreale in via Nazionale delle Puglie a Casoria. La vettura era stata rubata due sere fa all'esterno di un ristorante di Posillipo. Secondo quanto si apprende, all'interno sarebbero stati lasciati Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – È statanella notte l'auto rubata aldel. L'automobile è statadagli agenti del commissariato di polizia Poggioreale in via Nazionale delle Puglie a. La vettura era stata rubata due sere fa all'esterno di un ristorante di Posillipo. Secondo quanto si apprende, all'interno sarebbero stati lasciati

