Mattarella | indifferibile difesa comune Ue non lasciamo Usa da soli

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Cracovia, 11 ott. (askanews) – La costruzione di unaeuropea non è più differibile. Non possiamo lasciare gli Stati Uniti daad affrontare tutte le crisi che stanno sconvolgendo gli equilibri internazionali. Sono i due punti salienti dell’intervento svolto da Sergioal XIX vertice Arraiolos riunito a Cracovia. Una posizione condivisa anche dagli altri capi di Stato non esecutivi che una volta all’anno si riuniscono per ragionare e confrontarsi sulle sfide europee più urgenti. Il tema centrale di quest’anno erano i rapporti transatlantici e il capo dello Stato ha esaminato senza giri di parole il nodo cruciale di questa fase geopolitica: “Per la stabilità internazionale e per contrastare chi calpesta il diritto internazionale, non bastano più gli Stati Uniti da