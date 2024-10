L'Onu, 'nessun riposizionamento di Unifil per ora' (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Al momento" non ci sono ripensamenti al Palazzo di Vetro su un riposizionamento della forza di pace Unifil sotto tiro nel Libano meridionale. Lo ha detto il portavoce dell'Onu Farhan Haq rispondendo alle domande dei giornalisti. Quotidiano.net - L'Onu, 'nessun riposizionamento di Unifil per ora' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Al momento" non ci sono ripensamenti al Palazzo di Vetro su undella forza di pacesotto tiro nel Libano meridionale. Lo ha detto il portavoce dell'Onu Farhan Haq rispondendo alle domande dei giornalisti.

