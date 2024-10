LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa stacca il pass per le semifinali nel girone vinto dalle britanniche (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:48 LA CLASSIFICA FINALE DEL girone A 1-Athena Pathway (GBR) 46 punti Q2-Luna Rossa (ITA) 39 punti Q 3-Team New Zealand (NZL) 27 punti Q 4-Alinghi (SUI) 27 punti 5-American Magic (USA) 16 6-Orient Express (FRA) 16 16:45 13’56” il crono impiegato dalle britanniche per completare i 4 lati previsti. Seconda posizione per Team New Zealand, che approda in semifinale beffando Alinghi. Ultima posizione per le svizzere, precedute da Luna Rossa ed American Magic. ATHENA PATHWAY VINCE! 16:44 Athena Pathway entra nel terzo gate avviando l’ultimo lato di poppa. Secondo posto provvisorio per New Zealand, che inizia a cullare sogni di qualificazione. 16:42 Penalità per Luna Rossa dopo l’incrocio troppo ravvicinato con American Magic. Azzurre che risalgono tuttavia in quarta posizione superando le svizzere di Alinghi. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa stacca il pass per le semifinali nel girone vinto dalle britanniche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:48 LA CLASSIFICA FINALE DELA 1-Athena Pathway (GBR) 46 punti Q2-(ITA) 39 punti Q 3-Team New Zealand (NZL) 27 punti Q 4-Alinghi (SUI) 27 punti 5-American Magic (USA) 16 6-Orient Express (FRA) 16 16:45 13’56” il crono impiegatoper completare i 4 lati previsti. Seconda posizione per Team New Zealand, che approda in semifinale beffando Alinghi. Ultima posizione per le svizzere, precedute daed American Magic. ATHENA PATHWAY VINCE! 16:44 Athena Pathway entra nel terzo gate avviando l’ultimo lato di poppa. Secondo posto provvisorio per New Zealand, che inizia a cullare sogni di qualificazione. 16:42 Penalità perdopo l’incrocio troppo ravvicinato con American Magic. Azzurre che risalgono tuttavia in quarta posizione superando le svizzere di Alinghi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 87-85 Eurolega basket 2024 in DIRETTA : Cordinier fallisce l’attacco decisivo - V-nere ko! 15 punti di Diouf - Time-out di coach Luca Banchi quando si sta per entrare nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari. Chiavi del gioco affidate a Paris Lee, con Nando De Colo pronto a dare il suo contributo insieme all’altro veterano David Lighty ex Cremona e Sassari. 48-37 2/2 per Isaia Cordinier ai liberi: 12 punti per l’ala transalpina e -11 Virtus. (Oasport.it)

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : gli emiliani cercano i primi punti - Da parte nostra ci vorrà attenzione per tutti i 40’: vogliamo giocare una partita seria”. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport! . Arriviamo a questa gara determinati a dare un ulteriore segnale dei nostri progressi, con il desiderio di mettere in campo tutto lo spirito che serve per ottenere un successo contro un’avversaria di questo livello“. (Oasport.it)

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : gli emiliani cercano i primi punti - Ruolo di marcia diverso invece in Campionato, con i transalpini primi in classifica con 3-0 di record. I bianconeri sono poi attesi dal primo doppio turno della settimana prossima con l’impegno casalingo martedì sera contro lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, seguito poi dalla trasferta nel Principato di Monaco contro l’AS di Mike James. (Oasport.it)