LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa non brilla nella sesta regata (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:59 Regna la confusione. La decisione di annullare le ultime due regate era indubbiamente svantaggiosa nei confronti di coloro ancora in corsa per la qualificazione. Le regate dovrebbero regolarmente disputarsi. 16:54 In qualche modo una regata è stata portata a termine. Restano da comprendere le decisioni ufficiali del comitato di regata in merito all’annullamento di race 7 ed 8, ed alla riprogrammazione delle semifinali. 16:48 LA CLASSIFICA DEL GIRONE A DOPO SEI REGATE 1-Athena Pathway (GBR) 46 punti Q*2-Luna Rossa (ITA) 39 punti Q* 3-Team New Zealand (NZL) 27 punti Q* 4-Alinghi (SUI) 27 punti 5-American Magic (USA) 16 6-Orient Express (FRA) 16 16:45 13’56” il crono impiegato dalle britanniche per completare i 4 lati previsti. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa non brilla nella sesta regata Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:59 Regna la confusione. La decisione di annullare le ultime due regate era indubbiamente svantaggiosa nei confronti di coloro ancora in corsa per la qualificazione. Le regate dovrebbero regolarmente disputarsi. 16:54 In qualche modo unaè stata portata a termine. Restano da comprendere le decisioni ufficiali del comitato diin merito all’annullamento di race 7 ed 8, ed alla riprogrammazione delle semifinali. 16:48 LA CLASSIFICA DEL GIRONE A DOPO SEI REGATE 1-Athena Pathway (GBR) 46 punti Q*2-(ITA) 39 punti Q* 3-Team New Zealand (NZL) 27 punti Q* 4-Alinghi (SUI) 27 punti 5-American Magic (USA) 16 6-Orient Express (FRA) 16 16:45 13’56” il crono impiegato dalle britanniche per completare i 4 lati previsti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : ennesimo rinvio delle ultime regate del girone A con Luna Rossa - Bisognerà dunque attendere il rinforzo del vento o nuove comunicazioni ufficiali. Da tener d’occhio in special modo le scandinave, che come i colleghi della Youth hanno dominato il raggruppamento dei team invitati. 10:24 L’organizzazione ci aveva provato, ma le condizioni di vento ed onda non consentono la partenza regolare della regata. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : in corso le regate di flotta del gruppo A con Luna Rossa - In quel di Barcellona il vento latita da oltre 36 ore, si spera in un rinforzo nel pomeriggio. 09:53 Luna Rossa guida la classifica dopo 5 regate con 36 punti in compagnia delle britanniche di Athena Patway. 10:03 Siamo in attesa delle prime immagini in diretta da Barcellona, dove le previsioni sono purtroppo scoraggianti anche per oggi. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : tutto fermo a Barcellona - attesa per le regate con Luna Rossa - 50. Il girone dei team invitati si è concluso regolarmente martedì mattina, mentre il gruppo A è fermo al palo da 5 giorni, con la race 5 farsa andata in scena ieri. Regata abbandonata e barche che attendono nuove disposizioni. Buon divertimento e forza Luna Rossa! . 11:04 La nostra DIRETTA LIVE si chiude per il momento qui. (Oasport.it)