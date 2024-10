La morte di Giacomo Maccheroni, fu il leone socialista della Valdera. Da sindaco ai piani alti della politica (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 11 ottobre 2024 – Aveva sempre una gran voglia di parlare di politica, entrava nelle discussioni con fragore con quella voce con un timbro tale da riempire la stanza, lasciando però, sempre, un segno d’impegno e di passione autentica, Giacomo Maccheroni, ex sindaco di Pontedera, poi consigliere e assessore regionale e infine parlamentare, che si è spento all’ospedale ‘Lotti’ – di cui fu, peraltro, presidente – dove era ricoverato da alcuni giorni. Maccheroni, classe 1936, ha fatto tutto partendo – come amava ripetere buttando un occhio sull’evoluzione della politica – dalla scuola nella quale è cresciuto, quella della sezione (nel suo caso del Psi), quale naturale prosecutore di una famiglia socialista sin dalla nascita del partito stesso. Aveva iniziato dal basso, insomma, facendosi le ossa, fino ad arrivare ai piani alti della politica nazione. Lanazione.it - La morte di Giacomo Maccheroni, fu il leone socialista della Valdera. Da sindaco ai piani alti della politica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 11 ottobre 2024 – Aveva sempre una gran voglia di parlare di, entrava nelle discussioni con fragore con quella voce con un timbro tale da riempire la stanza, lasciando però, sempre, un segno d’impegno e di passione autentica,, exdi Pontedera, poi consigliere e assessore regionale e infine parlamentare, che si è spento all’ospedale ‘Lotti’ – di cui fu, peraltro, presidente – dove era ricoverato da alcuni giorni., classe 1936, ha fatto tutto partendo – come amava ripetere buttando un occhio sull’evoluzione– dalla scuola nella quale è cresciuto, quellasezione (nel suo caso del Psi), quale naturale prosecutore di una famigliasin dalla nascita del partito stesso. Aveva iniziato dal basso, insomma, facendosi le ossa, fino ad arrivare ainazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Del Mese (FdI) : “La politica è come la guerra : la vita delle persone vale sempre meno” - Ma il tema non è giudiziario. “Occorre uno scatto di responsabilità: non abbiamo più il coraggio di ribellarci e siamo trascinati dagli avvenimenti, stancamente. Il silenzio predomina ma non ci rassegniamo, la speranza deve reagire e tornare protagonista: questi eventi ci devono far riflettere ma non ci devono fermare, dobbiamo impegnarci e combattere contro questo sistema, abbiamo un grosso ... (Anteprima24.it)

Guerra in Medio Oriente - Amato : “Vedere l’irrilevanza della Ue è davvero umiliante. Italia? Da sempre inaffidabile in politica estera” - Noi non amiamo Aristotele, ma amiamo il ‘ma anche’, cioè stiamo su entrambi i lati. Pungente l’analisi di Amato sul ruolo dell’Italia in politica estera: “L”Italia ha sempre abolito in politica estera, come in politica interna, il principio di non contraddizione. Tutti sanno che questo non accadrà. (Ilfattoquotidiano.it)

Orlando : "No a una politica ricattabile"; Bucci : "Da sempre contro mafie" - . . Elezioni regionali Liguria 2024, sondaggio BiDiMedia: ecco come partecipare Orlando. Non si arresta la polemica a distanza tra i due favoriti nella corsa per la presidenza della Regione, Andrea Orlando per il centrosinistra e Marco Bucci sul tema delle mafie e della criminalità organizzata. (Genovatoday.it)