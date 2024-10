Kim Jones lascia Fendi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Appena pochi giorni fa discutevamo dell‘attuale situazione dei posti vacanti e dei rumors sulle scrivanie rimaste vuote nelle grandi Maison, ed ecco che il gioco delle poltrone torna a mescolare le carte in tavola. Kim Jones lascia la direzione creativa delle collezioni haute couture, prêt-à-porter e pellicceria femminile di Fendi chiudendo la collaborazione iniziata nel settembre 2020. Sopra. Il video dell’ultima sfilata di Kim Jones per Fendi: la P\E 2025. Che ne sarà ora della Maison? Le voci di corridoio sembrano non avere dubbi: a ricoprire il ruolo di direttore creativo sarà un volto noto nel panorama romano. Kim Jones lascia Fendi Continuerà a ricoprire il ruolo di direttore artistico delle collezioni maschili da Dior a Parigi, ma la sua relazione con Fendi termina qua. Amica.it - Kim Jones lascia Fendi Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Appena pochi giorni fa discutevamo dell‘attuale situazione dei posti vacanti e dei rumors sulle scrivanie rimaste vuote nelle grandi Maison, ed ecco che il gioco delle poltrone torna a mescolare le carte in tavola. Kimla direzione creativa delle collezioni haute couture, prêt-à-porter e pellicceria femminile dichiudendo la collaborazione iniziata nel settembre 2020. Sopra. Il video dell’ultima sfilata di Kimper: la P\E 2025. Che ne sarà ora della Maison? Le voci di corridoio sembrano non avere dubbi: a ricoprire il ruolo di direttore creativo sarà un volto noto nel panorama romano. KimContinuerà a ricoprire il ruolo di direttore artistico delle collezioni maschili da Dior a Parigi, ma la sua relazione contermina qua.

