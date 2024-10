Ingegneri Firenze: “Sempre più richiesti professionisti su intelligenza artificiale" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024. “Il mondo delle professioni sta cambiando e gli Ingegneri non fanno eccezione, neanche in Toscana. Le figure più richieste sono legate a competenze Ingegneristiche nel campo dell’informatica e al tema del momento, l’intelligenza artificiale, ma la diminuzione di laureati in Ingegneria civile fa sì che anche queste figure professionali siano comunque molto ricercate." A dirlo è Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, dopo i dati presentati durante il Congresso nazionale degli Ingegneri che si è tenuto a Siena e Grosseto ad inizio ottobre dopo più di 20 anni di assenza dalla Toscana. “Le figure più richieste al momento sono: ingegnere dell’intelligenza artificiale, ingegnere del Cloud, ingegnere dei dati, ingegnere della cyber security e ingegnere di processo - continua Fianchisti -. Lanazione.it - Ingegneri Firenze: “Sempre più richiesti professionisti su intelligenza artificiale" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024. “Il mondo delle professioni sta cambiando e glinon fanno eccezione, neanche in Toscana. Le figure più richieste sono legate a competenzestiche nel campo dell’informatica e al tema del momento, l’, ma la diminuzione di laureati ina civile fa sì che anche queste figure professionali siano comunque molto ricercate." A dirlo è Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine deglidi, dopo i dati presentati durante il Congresso nazionale degliche si è tenuto a Siena e Grosseto ad inizio ottobre dopo più di 20 anni di assenza dalla Toscana. “Le figure più richieste al momento sono: ingegnere dell’, ingegnere del Cloud, ingegnere dei dati, ingegnere della cyber security e ingegnere di processo - continua Fianchisti -.

Consumo di suolo - Ingegneri Firenze : “Ogni anno in Toscana via l’equivalente di 500 campi da calcio” - Sempre dai dati del sistema nazionale della protezione ambientale è evidente come a Firenze la differenza di temperatura tra aree dentro e fuori dall'abitato sia di 6 gradi. Esistono in città delle vere e proprie isole di calore, con temperature che raggiungono i 50 gradi e che spesso si trovano nel centro storico – dice Corsi –. (Lanazione.it)