Il trapper Shiva condannato a 6 anni e mezzo le motivazioni della sentenza | Ha sparato contro uomini in fuga

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il, all’anagrafe Andrea Arrigoni, «è inserito a pieno titolo in un contesto culturale che si nutre di aggressioni reciproche». È uno dei passaggi delledi primo grado, emessa lo scorso 10 luglio, dai giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano che hannoa 6 mesi edi reclusione il cantante per laria avvenuta l’11 luglio 2023 davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, nella quale erano rimasti feriti due rivalicrew del rapper Rondodasosa. Il rinvenimento di due machete nella sua auto durante la perquisizione eseguita al momento dell’arresto lo scorso ottobre, inoltre, dimostra per i magistrati «l’atteggiamento aggressivo e violento che connota la personalità dell’imputato».