Il fortino del Sestri Levante regge contro la Lucchese (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà che l'anno scorso ha giocato tutte le partite in trasferta, ma il Sestri ci ha preso gusto e in questa stagione è proprio lontano dal Sivori che diventa più pericoloso per gli avversari. Dopo i successi con Legnago Salus e Pianese, i corsari inchiodano sullo 0-0 la Lucchese e restano fuori Genovatoday.it - Il fortino del Sestri Levante regge contro la Lucchese Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà che l'anno scorso ha giocato tutte le partite in trasferta, ma ilci ha preso gusto e in questa stagione è proprio lontano dal Sivori che diventa più pericoloso per gli avversari. Dopo i successi con Legnago Salus e Pianese, i corsari inchiodano sullo 0-0 lae restano fuori

