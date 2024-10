I Squared annuncia la nomina di Guillaume Pepy in qualità di Senior Policy Advisor (Di venerdì 11 ottobre 2024) MIAMI–(BUSINESS WIRE)–I Squared Capital, uno dei principali gestori indipendenti di investimenti infrastrutturali a livello globale, ha annunciato oggi l’ingresso nella società di Guillaume Pepy, ex amministratore delegato del gruppo ferroviario nazionale francese SNCF, in qualità di Senior Policy Advisor. Grazie alla sua vasta esperienza nel settore dei trasporti, Guillaume offrirà un prezioso supporto ai team di investimento di I Squared e alle società in portafoglio nel settore della mobilità. Attualmente, I Squared conta 18 società in portafoglio nel settore dei trasporti e della logistica, che vanno dai servizi per i passeggeri alle operazioni di leasing di rimorchi. Guillaume vanta inoltre una solida esperienza nel settore pubblico e consiglierà I Squared sulla gestione dei diversi regimi normativi e delle relative complessità nell’Europa continentale. .com - I Squared annuncia la nomina di Guillaume Pepy in qualità di Senior Policy Advisor Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) MIAMI–(BUSINESS WIRE)–ICapital, uno dei principali gestori indipendenti di investimenti infrastrutturali a livello globale, hato oggi l’ingresso nella società di, ex amministratore delegato del gruppo ferroviario nazionale francese SNCF, indi. Grazie alla sua vasta esperienza nel settore dei trasporti,offrirà un prezioso supporto ai team di investimento di Ie alle società in portafoglio nel settore della mobilità. Attualmente, Iconta 18 società in portafoglio nel settore dei trasporti e della logistica, che vanno dai servizi per i passeggeri alle operazioni di leasing di rimorchi.vanta inoltre una solida esperienza nel settore pubblico e consiglierà Isulla gestione dei diversi regimi normativi e delle relative complessità nell’Europa continentale.

