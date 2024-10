I giocatori della Grecia scoppiano in lacrime dopo il 2-1 sull’Inghilterra: la dedica a Baldock è da brividi (Di venerdì 11 ottobre 2024) I calciatori della Grecia scoppiano in lacrime dopo la vittoria sull'Inghilterra in Nations League. Diversi calciatori crollano al triplice fischio ricordando George Baldock, compagno di squadra morto nella giornata di mercoledì. Il resto della squadra festeggia poi con un omaggio da brividi per il difensore stringendo tra le mani la sua maglietta. Fanpage.it - I giocatori della Grecia scoppiano in lacrime dopo il 2-1 sull’Inghilterra: la dedica a Baldock è da brividi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I calciatoriinla vittoria sull'Inghilterra in Nations League. Diversi calciatori crollano al triplice fischio ricordando George, compagno di squadra morto nella giornata di mercoledì. Il restosquadra festeggia poi con un omaggio daper il difensore stringendo tra le mani la sua maglietta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I giocatori della Grecia scoppiano in lacrime dopo il 2-1 sull’Inghilterra: la dedica a Baldock è da brividi - I calciatori della Grecia scoppiano in lacrime dopo la vittoria sull’Inghilterra in Nations League. Diversi calciatori crollano al triplice fischio ricordando George Baldock, compagno di squadra morto ... (fanpage.it)

KAOS cancellata, scoppia il caos: la dura reazione dei fan. Aurora Perrineau: "Questo fa male" - L'ingresso di KAOS nel "cimitero di Netflix" ha scatenato la dura reazione dei fan. E parla una delle protagoniste ... (badtaste.it)

Adrion, a Venezia ministeriale sull'iniziativa Adriatico Ionica - Venezia, 7 ott. (askanews) – Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha preso parte oggi a Venezia alla ministeriale Adrion (Adriatic and Ionian Initiative), cui hanno preso parte i rappresentati di ... (gazzettajonica.it)