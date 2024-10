Hashish Cocaina e Shaboo | Roma piazza di spaccio

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024- Resta costante l’impegno della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica nell’ambito delle attività dirette al contrasto dellodi sostanze stupefacenti. Sono 14 le persone arrestate dalla Polizia di Stato nelle ultime ore in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Il primo arresto è scattato in via Eugenio Checchi, quando i poliziotti del Commissariato Porta Pia hanno notato una donna salire a bordo di un’autovettura e ripartire a velocità sostenuta. Dopo averla seguita, gli agenti l’hanno sottoposta a controllo non appena scesa dal veicolo. Vistasi scoperta, la donna – identificata per una 43enne italiana – ha spontaneamente consegnato 2 involucri di