“Guardate, ha una parrucca”. Kate Middleton, nuova uscita pubblica dopo il tumore e occhi puntati su quel doloroso dettaglio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Kate Middleton sta di nuovo facendo scalpore, e questa volta è tutta una questione di capelli. Nonostante il cancro e la chemioterapia, i capelli di Kate sembravano così sani che hanno scatenato una serie di reazioni su diversi social. Alcuni sono rimasti in soggezione per la sua forza e bellezza, mentre altri sono rimasti incuriositi da quelli che, secondo tanti utenti social, sono capelli finti. In un momento profondamente toccante al Castello di Windsor il 2 ottobre 2024, la principessa Kate Middleton ha abbracciato la sedicenne Liz Hatton, una giovane fotografa che lotta contro un tumore raro e aggressivo. È stata la prima apparizione pubblica di Kate da quando ha ripreso i doveri reali e l’immagine del loro abbraccio si è rapidamente diffusa online, scatenando una risposta emotiva. Leggi anche: “Perché l’ha mollata”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)sta di nuovo facendo scalpore, e questa volta è tutta una questione di capelli. Nonostante il cancro e la chemioterapia, i capelli disembravano così sani che hanno scatenato una serie di reazioni su diversi social. Alcuni sono rimasti in soggezione per la sua forza e bellezza, mentre altri sono rimasti incuriositi dali che, secondo tanti utenti social, sono capelli finti. In un momento profondamente toccante al Castello di Windsor il 2 ottobre 2024, la principessaha abbracciato la sedicenne Liz Hatton, una giovane fotografa che lotta contro unraro e aggressivo. È stata la prima apparizionedida quando ha ripreso i doveri reali e l’immagine del loro abbraccio si è rapidamente diffusa online, scatenando una risposta emotiva. Leggi anche: “Perché l’ha mollata”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kate Middleton - prima uscita pubblica dopo il tumore : l’impegno però è doloroso - Ricordiamo infatti che Kate sta ancora seguendo delle cure per il tumore, come hanno chiarito fonti reali, prenderà parte ai royal duty “solo quando la sua salute glielo consentirà”. La presenza di William era prevista. Quella di Kate, invece, era del tutto inattesa. Un ragazzo di 17 anni era entrato in una scuola di ballo durante una lezione di danza e ha aggredito una dozzina di bambine con un ... (Tvzap.it)

La visita alle famiglie delle vittime dell’attacco di Southport non era stata annunciata. Ma Kate Middleton ha voluto riprendere i suoi impegni ufficiali partendo dalle cause a cui tiene di più - . Leggi anche › Morto Anwar Hussein, il fotografo Royal amico di Lady Diana › Re Carlo III interrompe le cure per 11 giorni in vista del viaggio australiano. (Iodonna.it)

Kate Middleton al fianco di William per la prima uscita in pubblico. A tutto cuore - La principessa, sostenuta dal marito, ha trascorso del tempo in privato con le famiglie ancora in lutto per la perdita delle loro figlie – Bebe King, sei anni, Elsie Dot Stancombe, sette anni, e Alice Dasilva Aguiar, nove anni – e con l’insegnante di danza Leanne Lucas, 35 anni, rimasta gravemente ferita durante l’attacco. (Amica.it)