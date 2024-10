Oasport.it - Giro di Lombardia 2024: chi fermerà Pogacar? Lo sloveno può scrivere nuovi record: c’è Binda nel mirino

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Unspaziale per Tadejd’Italia, Tour de France e Mondiale tutti nello stesso anno, così come hanno fatto nella storia i soli Eddy Merckx e Stephen Roche. Tre vittorie preziosissime che spediscono lonella stratosfera della storia ciclistica, identificandolo come uno dei più forti della storia di questo sport. E, con tutta probabilità, il più forte di quest’annata, che mette nelanche ildi. E ormai sappiamo come il capitano della UAE Team Emirates sia uno che, quando decide un obiettivo, difficilmente lo sbaglia. Merito di una preparazione diversa, di alcuni cambi nelle sue sessioni di allenamento. Ma quest’annoè stato letteralmente ingiocabile per chiunque, annichilendo i suoi avversari con fughe da lontano da antologia.