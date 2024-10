Giampaolo Morelli «Mio padre non era il mio ”vero” padre», la confessione della madre in punto di morte (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’attore e regista Giampaolo Morelli è noto al grande pubblico per i suoi ruoli in televisione e al cinema, ma durante la sua recente intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, ha rivelato un lato intimo e toccante della sua vita, legato a una scoperta sconvolgente. Morelli, alla vigilia dell’uscita del suo nuovo film, ha raccontato con delicatezza e lucidità come la sua vita familiare sia stata segnata da un segreto che ha scoperto solo un anno fa, pochi giorni prima della morte di sua madre. In un momento di grande vulnerabilità, la madre di Morelli gli ha confessato una verità che avrebbe cambiato per sempre la sua visione del passato: l’uomo che aveva sempre creduto essere suo padre, in realtà, non lo era. Donnapop.it - Giampaolo Morelli «Mio padre non era il mio ”vero” padre», la confessione della madre in punto di morte Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’attore e registaè noto al grande pubblico per i suoi ruoli in televisione e al cinema, ma durante la sua recente intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, ha rivelato un lato intimo e toccantesua vita, legato a una scoperta sconvolgente., alla vigilia dell’uscita del suo nuovo film, ha raccontato con delicatezza e lucidità come la sua vita familiare sia stata segnata da un segreto che ha scoperto solo un anno fa, pochi giorni primadi sua. In un momento di grande vulnerabilità, ladigli ha confessato una verità che avrebbe cambiato per sempre la sua visione del passato: l’uomo che aveva sempre creduto essere suo, in realtà, non lo era.

