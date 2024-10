Due tunisini fuggono in auto e speronano la volante: a casa, ecco che fine fanno | Guarda (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Se pensi di venire in Italia portando violenza, caos e criminalità, esiste un'unica soluzione: l'ESPULSIONE": così Matteo Salvini ha commentato il provvedimento di espulsione nei confronti di due tunisini che a Padova hanno costretto una volante della polizia a un inseguimento a folle velocità. È successo nella notte tra il 9 e il 10 ottobre: alle 4.30 gli agenti hanno intercettato un'auto sospetta. Poi lo speronamento e infine lo schianto. A bordo due tunisini che sono stati espulsi dal questore. I poliziotti erano stati chiamati a intervenire per un possibile allarme "spaccata" ai danni di un negozio. Un residente, infatti, aveva sentito un forte rumore e poi aveva notato la vetrina di un negozio infranta e due uomini che si allontanavano velocemente a piedi. Liberoquotidiano.it - Due tunisini fuggono in auto e speronano la volante: a casa, ecco che fine fanno | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Se pensi di venire in Italia portando violenza, caos e criminalità, esiste un'unica soluzione: l'ESPULSIONE": così Matteo Salvini ha commentato il provvedimento di espulsione nei confronti di dueche a Padova hanno costretto unadella polizia a un inseguimento a folle velocità. È successo nella notte tra il 9 e il 10 ottobre: alle 4.30 gli agenti hanno intercettato un'sospetta. Poi lo speronamento e inlo schianto. A bordo dueche sono stati espulsi dal questore. I poliziotti erano stati chiamati a intervenire per un possibile allarme "spaccata" ai danni di un negozio. Un residente, infatti, aveva sentito un forte rumore e poi aveva notato la vetrina di un negozio infranta e due uomini che si allontanavano velocemente a piedi.

