Dolce weekend a Vernio: c’è la mostra mercato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domani e domenica torna "Dolce Vernio" nell’edizione 2024. Tempo di assaggi e di Dolcezza dunque dal prossimo fine settimana con il miele, gli altri prodotti della Vallata e un programma di appuntamenti. La manifestazione, promossa dal Comune con Arpat, l’associazione produttori apistici della Toscana, propone un lungo cartellone fino a dicembre. "Dolce Vernio diventa maggiorenne, con la 18sima edizione, a testimonianza di quanto sia importante per il nostro territorio la produzione del miele e le attività che vi ruotano attorno – dice la sindaca Maria Lucarini – Domenica sarà festa con la mostra mercato e la premiazione del miele più buono". Sabato dalle 10 al Meucci si tiene il convegno di apicoltura "La valorizzazione dei prodotti attraverso marchi di qualità". Partecipano Duccio Pradella, Simona Pappalardo e Paolo Betti di Arpat. Lanazione.it - Dolce weekend a Vernio: c’è la mostra mercato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domani e domenica torna "" nell’edizione 2024. Tempo di assaggi e dizza dunque dal prossimo fine settimana con il miele, gli altri prodotti della Vallata e un programma di appuntamenti. La manifestazione, promossa dal Comune con Arpat, l’associazione produttori apistici della Toscana, propone un lungo cartellone fino a dicembre. "diventa maggiorenne, con la 18sima edizione, a testimonianza di quanto sia importante per il nostro territorio la produzione del miele e le attività che vi ruotano attorno – dice la sindaca Maria Lucarini – Domenica sarà festa con lae la premiazione del miele più buono". Sabato dalle 10 al Meucci si tiene il convegno di apicoltura "La valorizzazione dei prodotti attraverso marchi di qualità". Partecipano Duccio Pradella, Simona Pappalardo e Paolo Betti di Arpat.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cioccolato e croccante per un dolce weekend a Sestola - Il 12 e 13 Ottobre 2024 ritorna a Sestola una delle manifestazioni gastronomiche più attese dell’Appennino Modenese. Dieci Maestri Cioccolatieri provenienti da tutt’Italia incanteranno i visitatori con la loro gustosa arte culinaria, preparando deliziose creazioni e raffinate prelibatezze. Il... (Modenatoday.it)

Dai fanghi alla crioterapia - magari durante un weekend in spa : cinque trattamenti corpo da regalarsi per una dolce remise en forme d'autunno - Body Protocol Relax Dren Ritual Un trattamento corpo mirato a stimolare il drenaggio di liquidi ristagnanti e tossine, alleggerendo i tessuti e ridisegnando la silhouette. com Cellulite e ritenzione idrica, i nuovi prodotti ... (Iodonna.it)

Stefano De Martino avvistato con Santiago e una donna misteriosa - le foto del weekend in dolce compagnia - Stefano De Martino è stato paparazzato in compagnia di una donna misteriosa durante un weekend trascorso in pieno relax, in Liguria. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato la foto del conduttore di Affari Tuoi mentre accarezza la spalla a una donna: "Con loro anche Santiago".Continua a leggere . (Fanpage.it)