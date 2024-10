Ilfattoquotidiano.it - Depositi nucleari, ultima giravolta di Pichetto: ora vuole ammodernare i siti esistenti. “È pericoloso, si trovano su sponde di fiumi a rischio esondazione”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sul deposito nazionale di superficie per le scoriesi annuncia tutto e il contrario di tutto. Il ministro dell’Ambiente, GilbertoFratin, ha lanciato l’idea: dato che per il deposito non partirà prima del 2039, si dovrebbero “le strutture”. E, già che si interviene, ampliarle “nell’ottica del rientro dall’estero dei rifiuti ad alta attività”. Ennesimo cambio di direzione. Perché il deposito nazionale di superficie avrebbe dovuto, inizialmente, contenere solo i rifiuti a bassa e media intensità radioattiva, perché quelli ad alta radioattività dovrebbero essere stoccati in un deposito geologico di profondità. Poi, però, i piani sono cambiati: nel deposito di superficie, in un’apposita struttura centralizzata, andranno 78mila metri cubi di scorie a media e bassa radioattività, come quelle prodotte dagli ospedali e 17mila ad alta intensità.