Ddl enti locali, Giambona (Pd): "A Scillato iniziativa dedicata alla discussione del ddl enti locali" (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Quella di oggi è una iniziativa dedicata agli amministratoridi tutto il territorio. Una occasione importante nella quale si terrà un approfondimentosul disegno di legge e di riforma degli enti locali regionali. L’obiettivo èquello di capire attraverso il confronto se questa riforma sarà in grado Palermotoday.it - Ddl enti locali, Giambona (Pd): "A Scillato iniziativa dedicata alla discussione del ddl enti locali" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Quella di oggi è unaagli amministratoridi tutto il territorio. Una occasione importante nella quale si terrà un approfondimentosul disegno di legge e di riforma degliregionali. L’obiettivo èquello di capire attraverso il confronto se questa riforma sarà in grado

Apre il Nomad a Torino con la novità di tre locali in uno per eventi - cibo e ballo : 100 posti di lavoro | Foto - A Torino dalla riqualificazione di una zona abbandonata nasce il Nomad, in corso Moncalieri 308 lungo le sponde del Po. "Uno spazio dedicato ad eventi, che rivoluzionerà il modo di vivere, il gusto e l’intrattenimento dei torinesi", si legge nella presentazione del locale nato da un’idea di... (Torinotoday.it)

Posizionano i geolocalizzatori e distruggono l’auto di Juan Jesús : “Non mi sentirò mai più al sicuro” - l’unico che il Napoli ha perso finora, in una dolorosa sconfitta per 3-0 contro l’Hellas Verona nella quale è stato individuato. |Se vi è piaciuto questo articolo, non indugiate e condividetelo con i vostri amici appassionati di calcio!|E questo è davvero tutto dalla redazione di JustCalcio. Da allora ha giocato solo 90 minuti in questa stagione, nella vittoria per 5-0 contro il Palermo in Coppa ... (Justcalcio.com)

Street tutor - in arrivo addetti all’ordine per gli eventi e nei pressi dei locali - Il progetto, come detto, si fermerà ad agosto 2025. “I nomi degli street tutor, già formati, sono indicati in un elenco in Prefettura – prosegue Fusignani –. Va detto che la cifra è complessiva e comprende anche telecamere, potenziamento dell’illuminazione e arredo urbano. Almeno, da parte degli enti pubblici: “Le imprese in questi mesi avranno modo di vedere come funziona – conclude Fusignani ... (Ilrestodelcarlino.it)