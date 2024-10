Giornalettismo.com - Come la direttiva eIDAS 2 ha modificato la firma elettronica avanzata

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Entrata in vigore nel maggio di quest’anno, la2 (la seconda versione del cosiddetto electronic IDentification Authentication and Signature) ha un obiettivo di base: rafforzare la fiducia dei consumatori (e non solo) nei servizi digitali in tutta l’Unione Europea, anche attraverso una semplificazione delle transazioni online. Ovviamente garantendo alti standard di sicurezza. Tra i cambiamenti più importanti rispetto alla versione precedente, ci sono anche quelli relativi alla(FEA). LEGGI ANCHE > Le differenze trae digitale La– che di base è un regolamento comunitario – è stato approvato ad aprile dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e va a implementare le norme su cui si basano tutti i concetti e gli aspetti che girano attorno all’identità digitale.