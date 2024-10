Cole Palmer del Chelsea è il POTM di Premier League di settembre per EA FC 25, (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Inglese del Chelsea Cole Palmer uscita in data 11 ottobre 2024. Palmer è stato scelto come miglior giocatore della Premier League per il mese di settembre 2024. Scopri tutti i POTM usciti fino a ora nel nostro articolo dedicato e sempre aggiornato. Ecco l’annuncio di EA Sports: Cold performances, clinical finishes.Cole Palmer is September's @PremierLeague Player of the Month.#FC25 pic.twitter.com/g8Qfsj1FVi— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) October 11, 2024 Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili. Cole Palmer POTM Numero sfide: 3 Premio: 1x POTM Premier League Palmer Non scambiab. Plus+: ED: Regista largo COC: Attaccante ombra Plus++: ED: Attaccante interno Scadenza: 9 novembre Costo delle sfide al momento dell’uscita: 73. Imiglioridififa.com - Cole Palmer del Chelsea è il POTM di Premier League di settembre per EA FC 25, Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Inglese deluscita in data 11 ottobre 2024.è stato scelto come miglior giocatore dellaper il mese di2024. Scopri tutti iusciti fino a ora nel nostro articolo dedicato e sempre aggiornato. Ecco l’annuncio di EA Sports: Cold performances, clinical finishes.is September's @Player of the Month.#FC25 pic.twitter.com/g8Qfsj1FVi— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) October 11, 2024 Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili.Numero sfide: 3 Premio: 1xNon scambiab. Plus+: ED: Regista largo COC: Attaccante ombra Plus++: ED: Attaccante interno Scadenza: 9 novembre Costo delle sfide al momento dell’uscita: 73.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cole Palmer è il giocatore inglese dell’anno - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cole Jermaine Palmer (@colepalmer10) . Cole Palmer è stato nominato dai tifosi miglior giocatore inglese dell’anno (player of the year) per la stagione 2023-2024. Nell’annata passata, in 45 match, ha realizzato 25 gol e 15 assist. (Lapresse.it)

Rissa finale in Chelsea-Nottingham - Cole Palmer è un alieno : il suo atteggiamento è sorprendente - Cole Palmer ha preferito non prendere parte alla rissa generatasi in campo nel finale di Chelsea-Nottingham. Un atteggiamento molto particolare.Continua a leggere . (Fanpage.it)

GUARDA : Perché Cole Palmer è il miglior giocatore della Premier League in questo momento - In un momento in cui la Premier League è inondata di stelle di alto profilo, Palmer sta tranquillamente sostenendo di essere considerato uno dei giocatori più interessanti da guardare in questo momento. La maturità di Palmer sul campo è evidente, non solo nelle sue statistiche, ma nel suo gameplay. (Justcalcio.com)