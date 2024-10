Romadailynews.it - Cina: Pechino avvia servizi di sostegno per anziani da 80 anni in su

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ott – (Xinhua) –hato nuove misure diper il rafforzamento delle garanzie dio per i cittadinidi eta’ pari o superiore a 80, ha dichiarato l’ufficio municipale per gli affari civili. Le ultime 20 misure riguardano il rafforzamento delle indagini sulle richieste e delle garanzie di base, l’ottimizzazione delle strutture dio, l’espansione deiinclusivi, il miglioramento dell’offerta dimedici, nonche’ la realizzazione dipertinenti piu’ professionali, standardizzati e intelligenti. Le misure sono rivolte principalmente aglidella citta’ di eta’ pari o superiore a 80, compresi coloro con problemi fisici o cognitivi, ha dichiarato Guo Hanqiao, vice direttore dell’ufficio per gli affari civili. Secondo le statistiche, aci sono attualmente 698.