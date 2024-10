Centri migranti in Albania, oggi l’inaugurazione tra costi altissimi e ostacoli legali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo mesi di rinvii e polemiche, i Centri per migranti in Albania voluti dal governo Meloni sono finalmente pronti a entrare in funzione. La prossima settimana la premier e il ministro Piantedosi voleranno a Tirana per tagliare il nastro dell’hotspot di Shengjin e del centro di detenzione di Gjader, accolti dal primo gruppo di migranti trasportati da una nave militare italiana. Un’inaugurazione in pompa magna per celebrare quello che il governo considera un successo ma che potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol. costi astronomici e ostacoli legali: il progetto in Albania vacilla I costi dell’operazione sono astronomici: quasi un miliardo di euro in cinque anni per strutture che rischiano di rimanere vuote. Lanotiziagiornale.it - Centri migranti in Albania, oggi l’inaugurazione tra costi altissimi e ostacoli legali Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo mesi di rinvii e polemiche, iperinvoluti dal governo Meloni sono finalmente pronti a entrare in funzione. La prossima settimana la premier e il ministro Piantedosi voleranno a Tirana per tagliare il nastro dell’hotspot di Shengjin e del centro di detenzione di Gjader, accolti dal primo gruppo ditrasportati da una nave militare italiana. Un’inaugurazione in pompa magna per celebrare quello che il governo considera un successo ma che potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol.astronomici e: il progetto invacilla Idell’operazione sono astronomici: quasi un miliardo di euro in cinque anni per strutture che rischiano di rimanere vuote.

