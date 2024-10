Bonus spesa 2025 da 1.000 euro: chi può richiederlo, come ottenerlo e dove spenderlo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oltre alla già nota Social card , nel 2025 si prevede l’introduzione di un nuovo aiuto economico destinato alle famiglie: il Bonus spesa da 1.000 euro . Questa misura, che potrebbe essere inclusa nella Legge di Bilancio del 2025, offre un sostegno maggiore rispetto agli incentivi attualmente in vigore. Tuttavia, il Bonus non sarà accessibile a tutti, ma mirato alle famiglie che si trovano in condizioni Feedpress.me - Bonus spesa 2025 da 1.000 euro: chi può richiederlo, come ottenerlo e dove spenderlo Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oltre alla già nota Social card , nelsi prevede l’introduzione di un nuovo aiuto economico destinato alle famiglie: ilda 1.000. Questa misura, che potrebbe essere inclusa nella Legge di Bilancio del, offre un sostegno maggiore rispetto agli incentivi attualmente in vigore. Tuttavia, ilnon sarà accessibile a tutti, ma mirato alle famiglie che si trovano in condizioni

