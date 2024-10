Boeing taglia 17mila posti di lavoro e rimanda ancora lancio del 777X (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il taglio equivale al 10% della forza lavoro Boeing si prepara a tagliare il 10% della sua forza lavoro globale, ovvero circa 17.000 posti di lavoro, in uno scenario complicato in cui il colosso stima forti perdite e rimanda ancora al 2026 il lancio di un nuovo aereo, il 777X mentre si prepara allo stop Sbircialanotizia.it - Boeing taglia 17mila posti di lavoro e rimanda ancora lancio del 777X Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il taglio equivale al 10% della forzasi prepara are il 10% della sua forzaglobale, ovvero circa 17.000di, in uno scenario complicato in cui il colosso stima forti perdite eal 2026 ildi un nuovo aereo, ilmentre si prepara allo stop

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Boeing taglierà il 10% della forza lavoro - "Dobbiamo riorganizzare la nostra forza lavoro per allinearli alla nostra realtà finanziaria", ha affermato l'amministratore delegato Kelly Ortberg, aggiungendo che i tagli "riguarderanno dirigenti, manager e dipendenti". . Boeing ha annunciato che tagliarà il 10% dei suoi impiegati in quanto prevede una grande perdita nel terzo trimestre a seguito di uno sciopero dei macchinisti nella regione di ... (Quotidiano.net)

Boeing e NASA al lavoro sui problemi dello Starliner - ma il rientro degli astronauti rimane incerto - (Adnkronos) – Boeing e NASA hanno recentemente comunicato di aver compiuto significativi progressi nell'identificazione delle cause dei problemi che hanno coinvolto il veicolo spaziale Starliner, durante il viaggio inaugurale con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). . Dopo settimane di test e indagini con simulazioni di oltre 1. (Webmagazine24.it)

Boeing e NASA al lavoro sui problemi dello Starliner - ma il rientro degli astronauti rimane incerto - Progressi significativi nell'identificare le cause dei problemi che hanno afflitto il veicolo spaziale Starliner durante il suo viaggio inaugurale, ma ancora non c'è una data per il rientro dei due astronauti americani Boeing e NASA hanno recentemente comunicato di aver compiuto significativi progressi nell'identificazione delle cause dei problemi che hanno coinvolto il veicolo spaziale ... (Sbircialanotizia.it)