Bimbo colto da malore: soccorso dai carabinieri (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno notato una donna disperata che aveva la ha tra le braccia suo figlio che da due giorni ha compiuto un anno. Il piccolo era in preda ad un malore. I militari senza alcuna esitazione hanno fatto salire sull’auto di servizio mamma e figlio e di corsa hanno raggiunto l’ospedale di Castellammare di Stabia, dove il piccolo ha ricevuto le cure del caso ed ora sta bene. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri a Boscotrecase.    I militari della caserma di Trecase stavano percorrendo le strade del centro vesuviano per un normale servizio di controllo del territorio quando hanno sentito, in via Promiscua, una donna urlare che chiedeva aiuto. La donna ha detto che era senza auto ed il suo Bimbo stava male. Quindi la corsa verso l’ospedale. L'articolo Bimbo colto da malore: soccorso dai carabinieri proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Bimbo colto da malore: soccorso dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIhanno notato una donna disperata che aveva la ha tra le braccia suo figlio che da due giorni ha compiuto un anno. Il piccolo era in preda ad un. I militari senza alcuna esitazione hanno fatto salire sull’auto di servizio mamma e figlio e di corsa hanno raggiunto l’ospedale di Castellammare di Stabia, dove il piccolo ha ricevuto le cure del caso ed ora sta bene. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri a Boscotrecase.    I militari della caserma di Trecase stavano percorrendo le strade del centro vesuviano per un normale servizio di controllo del territorio quando hanno sentito, in via Promiscua, una donna urlare che chiedeva aiuto. La donna ha detto che era senza auto ed il suostava male. Quindi la corsa verso l’ospedale. L'articolodadaiproviene da Anteprima24.it.

