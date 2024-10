Dailyshowmagazine.com - Aiello, fuori il nuovo singolo ‘Tutto Sbagliato’

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si intitolaildi, disponibile da oggi, in radio e in digitale per Epic Records/Sony Music Italy. “è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo” – riassume– Ditelo a tutti, agli Zeta, ai Millennial, ai Boomer, a quelli che ascoltano rap, trap, indie..che una canzone vera è per tutti, specie per quelli che fingono di avere un cuore di pietra. Ditelo a quelli che mi conoscono ma soprattutto a quelli che non mi ascoltano per infinite ragioni che comunque rispetterei.è una canzone. Ditelo ai vostri amici, ai vostri genitori, al vostro ex, ma soprattutto a chi vorreste amare perdutamente quando è notte”.