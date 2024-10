Accerchiato e picchiato in mezzo alla strada, le indagini: sono stati 5 immigrati (Di venerdì 11 ottobre 2024) sono stati cinque immigrati ad accerchiare e picchiare, in via Cicerone, alle spalle del piazzale Rosselli di Agrigento, il trentatreenne agrigentino. Con il passare delle ore (l'aggressione è avvenuta nella tarda serata di lunedì), i carabinieri stanno facendo chiarezza su cosa è accaduto Agrigentonotizie.it - Accerchiato e picchiato in mezzo alla strada, le indagini: sono stati 5 immigrati Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)cinquead accerchiare e picchiare, in via Cicerone, alle spalle del piazzale Rosselli di Agrigento, il trentatreenne agrigentino. Con il passare delle ore (l'aggressione è avvenuta nella tarda serata di lunedì), i carabinieri stanno facendo chiarezza su cosa è accaduto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Charles Spencer e la foto dei genitori : «Per anni - sono stati appassionatamente innamorati» - Il conte ha condiviso l’immagine sui social. La storia d’amore tra John Spencer e Frances Shand Kydd, però, era destinata a finire. (Vanityfair.it)

Precari docenti e ATA - l’Europa risponde alla Flc Cgil : “Confermata la procedura di infrazione - le soluzioni per il reclutamento sono in capo agli stati membri” - L'articolo Precari docenti e ATA, l’Europa risponde alla Flc Cgil: “Confermata la procedura di infrazione, le soluzioni per il reclutamento sono in capo agli stati membri” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . La Commissione Europea ha risposto alla lettera inviata dalla Flc Cgil lo scorso 13 settembre, in cui il sindacato chiedeva interventi sui target assunzionali del PNRR, ... (Orizzontescuola.it)

Napoli : tre fratelli accerchiati e pestati a sangue in centro. Il padre delle vittime : “Sono ancora sotto choc” - Il padre delle vittime: “Sono ancora sotto choc” sembra essere il primo su Teleclubitalia. Un normale sabato sera nel centro di Napoli si è trasformato in un incubo per tre ragazzi, fratelli, di origini bielorusse adottati da piccoli da una famiglia casertana.  Napoli: tre fratelli accerchiati e pestati a sangue […] L'articolo Napoli: tre fratelli accerchiati e pestati a sangue in centro. (Teleclubitalia.it)