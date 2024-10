Vomero, rubate le portiere dell’auto all’ex assessore Marco Gaudini: “Mi avevano già preso il motorino” (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'auto dell'ex assessore allo Sport, Marco Gaudini, preda dei vandali e ladri che ne hanno asportato le portiere. Fanpage.it - Vomero, rubate le portiere dell’auto all’ex assessore Marco Gaudini: “Mi avevano già preso il motorino” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'auto dell'exallo Sport,, preda dei vandali e ladri che ne hanno asportato le

Oltrera. Premiata un'icona. Maurizio Pellegrini