Volley, Milano e Scandicci conoscono l’ultima avversaria di Champions League. Conegliano attende (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si stanno disputando i preliminari della Champions League 2024-2025 di Volley femminile: in palio gli ultimi cinque posti per la fase a gironi della massima competizione europea, le squadre italiane sono particolarmente attente all’esito di questi incontri perché dalle sfide in programma usciranno le ultime avversarie nei raggruppamenti. Milano sapeva già da tempo di dover fronteggiare le quotatissime turche del VakifBank Istanbul e le modeste slovene del Calcit Kamnik, nella serata di ieri è emersa anche l’ultima rivale della Pool C: saranno le poco temibili portoghesi del Porto, che hanno eliminato le spagnole del Gran Canaria con un doppio successo (3-0 nell’andata in casa e 3-2 nel ritorno in terra iberica). Scandicci aveva già conosciuto due avversarie nella Pool D, ovvero le ostiche polacche del Bostik Bielsko-Biala e le sempre rognose tedesche dell’Allianz MTV Stoccarda. Oasport.it - Volley, Milano e Scandicci conoscono l’ultima avversaria di Champions League. Conegliano attende Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si stanno disputando i preliminari della2024-2025 difemminile: in palio gli ultimi cinque posti per la fase a gironi della massima competizione europea, le squadre italiane sono particolarmente attente all’esito di questi incontri perché dalle sfide in programma usciranno le ultime avversarie nei raggruppamenti.sapeva già da tempo di dover fronteggiare le quotatissime turche del VakifBank Istanbul e le modeste slovene del Calcit Kamnik, nella serata di ieri è emersa ancherivale della Pool C: saranno le poco temibili portoghesi del Porto, che hanno eliminato le spagnole del Gran Canaria con un doppio successo (3-0 nell’andata in casa e 3-2 nel ritorno in terra iberica).aveva già conosciuto due avversarie nella Pool D, ovvero le ostiche polacche del Bostik Bielsko-Biala e le sempre rognose tedesche dell’Allianz MTV Stoccarda.

