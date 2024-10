Vimm, consegnato il premio Fioretti Manzin a sei giovani ricercatori (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è tenuta nella sede della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata la cerimonia di consegna del premio Fioretti Manzin per la ricerca scientifica, giunto quest’anno alla sedicesima edizione. Il premio, consegnato personalmente dalla signora Luisa Fioretti Manzin, è stato assegnato a sei giovani Padovaoggi.it - Vimm, consegnato il premio Fioretti Manzin a sei giovani ricercatori Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è tenuta nella sede della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata la cerimonia di consegna delper la ricerca scientifica, giunto quest’anno alla sedicesima edizione. Ilpersonalmente dalla signora Luisa, è stato assegnato a sei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il discorso di Meloni dopo il premio consegnato da Musk : “Difendiamo valori occidentali da autocrazie” - Dopo aver ricevuto il Global citizen award 2024 da Elon Musk, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto un discorso in cui ha parlato di concetti su cui ritorna spesso - nazione, patriottismo, declino dell'Occidente. Continua a leggere . E si è rivolta ai "regimi autoritari", affermando: "Ai tifosi dell'autoritarismo, lasciatemi dire molto chiaramente che difenderemo i nostri valori". (Fanpage.it)

L’incontro con le Big Tech - il premio consegnato da Elon Musk e i discorsi all’Onu : Giorgia Meloni va New York - Anche da parte di Elon Musk, che Meloni incontrerà questa sera. Un’occasione anche per discutere dell’attuale escalation in corso in Medio Oriente. I discorsi e gli incontri bilaterali all’OnuLa visita della premier negli Stati Uniti, che si concluderà mercoledì 25 settembre, proseguirà infatti con una serie di appuntamenti, discorsi e incontri legati all’Assemblea generale dell’Onu al Palazzo ... (Tpi.it)

Consegnato al poeta siciliano Fabio Messina il premio internazionale "Città di Marineo" - . Si è svolta ieri, 1° settembre 2024 in piazza Castello, nel Comune palermitano che gli dà il nome, la cerimonia del prestigioso PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA “CITTÀ di MARINEO” 2024, giunto ormai alla 49ma edizione, che ha visto quest’anno al primo posto, ex aequo per la sezione edita in lingua. (Palermotoday.it)