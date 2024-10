Oasport.it - Vanessa Ferrari, la lettera del ritiro: “Ho scritto pagine di storia. Ho esaudito tutti i sogni di una bambina di 6 anni”

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha annunciato il propriodall’attività agonistica: la Farfalla di Orzinuovi saluta il palcoscenico a quasi 34, dopo avermemorabili didella ginnastica artistica ed essere stata un punto di riferimento dello sport tricolore per praticamente due decenni. La fuoriclasse bresciana ha appeso il body al chiodo dopo aver collezionato risultati impensabili per un’atleta italiana, rivoluzionando la Polvere di Magnesio alle nostre latitudini e dando un nuovo volto al settore femminile. La Campionessa del Mondo all-around nel 2006 (unica azzurra a trionfare in ambito iridato sul giro completo) aveva anticipato il proprio commiato nella mattinata di ieri, poi in tarda serata è arrivato anche un post pubblicato sui profili social.