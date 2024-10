Uragano Milton, è iniziato il disastro: come disintegra il tetto del Tropicana Field in pochi secondi | Video (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tetto in tessuto dello stadio dei Tampa Bay Rays a St. Petersburg, in Florida, è stato fatto a pezzi dal passaggio dell'Uragano Milton, che si è abbattuto sulla Florida portando raffiche di vento superiori alle 100 miglia orarie e inondando alcune zone dello Stato. Non è ancora chiaro il bilancio di eventuali danni all'interno del Tropicana Field. Le immagini televisive hanno mostrato le strisce che fungono da tetto dell'edificio a cupola completamente a brandelli. Liberoquotidiano.it - Uragano Milton, è iniziato il disastro: come disintegra il tetto del Tropicana Field in pochi secondi | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilin tessuto dello stadio dei Tampa Bay Rays a St. Petersburg, in Florida, è stato fatto a pezzi dal passaggio dell', che si è abbattuto sulla Florida portando raffiche di vento superiori alle 100 miglia orarie e inondando alcune zone dello Stato. Non è ancora chiaro il bilancio di eventuali danni all'interno del. Le immagini televisive hanno mostrato le strisce che fungono dadell'edificio a cupola completamente a brandelli.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Florida, copertura stadio St. Petersburg distrutta dall’uragano Milton: le immagini - Il tetto in tessuto dello stadio dei Tampa Bay Rays a St. Petersburg, in Florida, è stato fatto a pezzi dal passaggio dell'uragano Milton, che si è abbattuto ... (lapresse.it)

I disastri dell'uragano Milton nelle città della Florida - Il video ripreso dal documetarista Brandon Clement documenta i danni dell'uragano nelle città della Florida colpite dall'uragano: i maggiori danni si sono registrati a Fort Meyers, Venice Beach e ... (video.corriere.it)

Uragano Milton, vittime e distruzione in Florida: blackout e tornado multipli - (Adnkronos) - Blackout per oltre 2,8 milioni di utenze in Florida con il passaggio dell'Uragano Milton, che ha provocato danni e "diverse vittime" negli Usa. (lifestyleblog.it)