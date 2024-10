Lanazione.it - Università, 1.800 posti letto in più: "Maxi-bando aperto ai gestori . Opportunità per pubblico e privato"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Potenziare l’offerta di residenze universitarie coinvolgendo investitori pubblici e privati grazie a innovativi modelli di sviluppo. In Umbria, grazie a questo sistema e ai fondi Pnrr, potrebbero aggiungersi ai già esistenti altri 1.800 alloggi. Se ne è parlato in occasione del roadshow per il sostegno allo student housing che ieri ha fatto tappa a Perugia in occasione dell’ultimo appuntamento dell’evento itinerante. L’appuntamento fa seguito agli incontri in linea con il programma messo a punto da Cassa depositi e prestiti in collaborazione con il ministero dell’e della Ricerca per illustrare sul territorio leintrodotte dalda 1,2 miliardi di euro firmato dal ministro Anna Maria Bernini, gestito dal Mur con il sostegno di CdP per creare 60milain Italia entro il 2026, come stabilito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.