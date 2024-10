Troppi furti e atti vandalici contro gli scooter in noleggio: Pikyrent ferma il servizio a Bari (Di giovedì 10 ottobre 2024) Numerosi "furti di batterie e atti vandalici subiti nell'ultima settimana" ai danni degli scooter della Pikyrent, società che gestisce il servizio di sharing a Bari, hanno costretto l'azienda a sospendere temporaneamente il noleggio in città. Lo comunica la stessa Pikyrent che ha dovuto "disporre Baritoday.it - Troppi furti e atti vandalici contro gli scooter in noleggio: Pikyrent ferma il servizio a Bari Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Numerosi "di batterie esubiti nell'ultima settimana" ai danni deglidella, società che gestisce ildi sharing a, hanno costretto l'azienda a sospendere temporaneamente ilin città. Lo comunica la stessache ha dovuto "disporre

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Prevenzione atti vandalici” - il Comune ordina un varco motorizzato per i bagni di piazza Cavalli - “Prevenzione vandali”, il Comune di Piacenza ordina un varco motorizzato per i bagni pubblici di piazza Cavalli. Uno step che segue la ristrutturazione dei servizi igienici, nel corso della quale era stata predisposta l'impiantistica per l'installazione di tornelli automatici, in attesa di... (Ilpiacenza.it)

Scuola chiusa per atti vandalici in provincia di Roma : indagini in corso - La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, che ha comunicato l’accaduto tramite la propria pagina ufficiale. Il plesso scolastico di una scuola di Valmontone in provincia di Roma resterà chiuso oggi, 7 ottobre, a causa di atti vandalici subiti. L'articolo Scuola chiusa per atti vandalici in provincia di Roma: indagini in corso sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Nuovi atti vandalici all’ex Hotel del Lago : l’allarme del sindaco - Muri e colonne imbrattate di vernice, pannelli alle finestre distrutti, un estintore spruzzato a terra e porte divelte sono solo alcuni degli atti di devastazione perpetrati ai danni dell’edificio. Il proprietario della struttura, che non è più attiva da tempo, ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri, ma a al momento non c’è traccia dei responsabili. (Lanazione.it)