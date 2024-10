Trentinara, tenta un furto in un'abitazione ma viene inseguito ed arrestato (Di giovedì 10 ottobre 2024) tenta un furto in un appartamento, ma viene sorpreso ed arrestato. È accaduto a Trentinara, dove un uomo di 23 anni, di origine straniera, è stato sorpreso mentre cercava di rubare all'interno di un'abitazione. L'uomo si era introdotto nella casa mentre la proprietaria, un’anziana signora Salernotoday.it - Trentinara, tenta un furto in un'abitazione ma viene inseguito ed arrestato Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)unin un appartamento, masorpreso ed. È accaduto a, dove un uomo di 23 anni, di origine straniera, è stato sorpreso mentre cercava di rubare all'interno di un'. L'uomo si era introdotto nella casa mentre la proprietaria, un’anziana signora

