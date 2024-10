Quotidiano.net - Telefono caduto in acqua, la guida pratica su cosa fare per riavviarlo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Può succedere che lo smartphone cada accidentalmente in piscina, in mare o, ancora, nel lavabo della cucina o nei sanitari. E lì iniziano i dubbi: come capire se nel dispositivo è entrata? Quali sono i metodi per eliminarla eventualmente dal? E se non si carica più? Esistono comunque diverse soluzioni a cui si può ricorrere per cercare di recuperare lo smartphone prima di mandarlo in assistenza o comunque chiedere l’intervento di un tecnico. Per prima, rilevare la presenza dinelè fondamentale per prevenire danni irreversibili. Alcuni indicatori di infiltrazioni d'includono malfunzionamenti del touchscreen, problemi con la batteria o difficoltà nell'accensione del dispositivo.