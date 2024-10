Studente ferito gravemente dalla caduta di una finestra a scuola, risarcimento di 40mila euro: “La scuola non ha adottato alcuna misura per proteggere i ragazzi” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un ex Studente di un liceo della Toscana riceverà un risarcimento di oltre 40mila euro, più le spese legali, per un incidente avvenuto a scuola circa dieci anni fa. L'articolo Studente ferito gravemente dalla caduta di una finestra a scuola, risarcimento di 40mila euro: “La scuola non ha adottato alcuna misura per proteggere i ragazzi” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un exdi un liceo della Toscana riceverà undi oltre, più le spese legali, per un incidente avvenuto acirca dieci anni fa. L'articolodi unadi: “Lanon haper” .

