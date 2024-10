Stefania Bellamio eletta segretaria della Cisl Scuola Padova Rovigo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Stefania Bellamio è stata eletta all’unanimità segretario generale della Cisl Scuola Padova Rovigo. Padovana, insegnante di pianoforte e prossima alla laurea in giurisprudenza, ha ricevuto il testimone da Fabio Businari, che l’ha proposta al Consiglio generale del sindacato, al quale hanno Padovaoggi.it - Stefania Bellamio eletta segretaria della Cisl Scuola Padova Rovigo Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è stataall’unanimità segretario generalena, insegnante di pianoforte e prossima alla laurea in giurisprudenza, ha ricevuto il testimone da Fabio Businari, che l’ha proposta al Consiglio generale del sindacato, al quale hanno

