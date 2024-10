Sport risorsa per la comunità: iniziativa anche presso parco Buscicchio (Di giovedì 10 ottobre 2024) BRINDISI - "Lo Sport che vogliamo, risorsa per le comunità", è il titolo della manifestazione nazionale dell'Unione Sportiva Acli che, in provincia di Brindisi, inaugurata a San Pancrazio Salentino, si svolgerà a San Pietro Vernotico, Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana nei giorni 11/12/13 Brindisireport.it - Sport risorsa per la comunità: iniziativa anche presso parco Buscicchio Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) BRINDISI - "Loche vogliamo,per le", è il titolo della manifestazione nazionale dell'Unioneiva Acli che, in provincia di Brindisi, inaugurata a San Pancrazio Salentino, si svolgerà a San Pietro Vernotico, Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana nei giorni 11/12/13

