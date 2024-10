Ilfattoquotidiano.it - Spari contro le basi Unifil, Crosetto: “L’Italia e l’Onu non possono prendere ordini da Israele” – Video

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Quello che è successo ieri e oggi”, e cioè l’attacco didueitaliane e il quartier generale della missionelungo il confine con il Libano, “è totalmente inaccettabile” e “non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisatoche alcune delledovevano essere lasciate”. Così il ministro della Difesa, Guido, intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Ho detto all’ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite enondasono lì in attuazione di una risoluzione delle Nazioni Unite e l’unico modo in cui si può discutere quello che facciamo è ponendo il tema alle Nazioni Unite”, ha aggiunto, rimarcando che “non è accettabile” perché“difende il diritto internazionale” sempre e in ogni Paese.