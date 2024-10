Anteprima24.it - Sounas e D’Ausilio, coppia “tutto pepe”: attenti a quei due

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn casa Avellino – finalmente – regna l’entusiasmo. I sette punti di fila sotto la gestione Raffaele Biancolino sono una boccata d’ossigeno, dopo l’inizio di stagione da film horror. Un filotto che ha portato i lupi a dieci punti in classifica, ilin attesa del derby di domenica sera contro la Casertana al Partenio-Lombardi. Nei singoli però viene fuori unainedita: Dimitriose Michele. Sembra che giochino insieme da una vita, ma in fin dei conti si parla di meno di quattro mesi. Giocate di ottima fattura, entusiasmo e sopratla ferma volontà di cercasi in campo in ogni occasione. “Mi trovo alla grande, un giocatore di altissimo livello, parliamo la stessa lingua, anche se lui è greco” ha spiegato nel post gara di Crotone lo stesso